"التأمينات" السعودية: عدد المشتركين يتجاوز 12 مليونا بنهاية الربع الأول

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية بلغت 30 مليار ريال، كما بلغ عدد المشتركين أكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022، وفقاً لإحصائية ربعية نشرتها المؤسسة.

وذكرت المؤسسة أن الربع الأول لعام 2022م شهد تسجيل أكثر من 200 ألف مشترك سعودي، وتسجيل أكثر من 300 ألف مشترك غير سعودي، ليصل بذلك إجمالي المشتركين التراكمي بنهاية الربع الأول لعام 2022م في نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري إلى أكثر من 12 مليون مشترك، تجاوز عدد المشتركين السعوديين منهم 6 ملايين مشترك.

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وأضافت التأمينات الاجتماعية أنه بلغت تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" للفترة المشار إليها 450 مليون ريال، كما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية 36 مليون ريال، فيما بلغت إصابات العمل المسجلة 8 آلاف إصابة عمل بنهاية الربع الأول لعام 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وعن المنشآت الجديدة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية خلال ذات الفترة، بيّنت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 140 ألف منشأة، تم تسجيل 99% منها بشكل استباقي دون انتظار العميل لطلب التسجيل.

وحول أبرز الأرقام في الخدمات المقدمة لعملائها، أشارت المؤسسة إلى أن هناك تحولاً كبيراً في استخدام القنوات الإلكترونية من قبل العملاء، حيث بلغ إجمالي المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 560 ألف عميل، لتصل نسبة استخدام القنوات الإلكترونية 90% من إجمالي الخدمات المقدمة، كما بلغت الخدمات المنفذة 19.6 مليون خدمة إلكترونية، استفاد منها عملاء المؤسسة عبر قنواتها الرقمية بنهاية الربع الأول لعام 2022م، وأضافت المؤسسة أن هذا التحول في استخدام القنوات الرقمية رافقه انخفاض في التعاملات التقليدية عبر فروع المؤسسة بنسبة 29%.