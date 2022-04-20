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أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند تكشف عن صفقة مع "أبوظبي للاستثمار" بـ24 مليون دولار

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جهاز أبوظبي للاستثمار مناسبة
جهاز أبوظبي للاستثمار
استحواذ

أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند تكشف عن صفقة مع "أبوظبي للاستثمار" بـ24 مليون دولار

تعتزم بيع 10% من حصتها في وحدتها "إتش دي إف سي كابيتال"

بنجالورو - رويترز

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أعلنت شركة "إتش دي إف سي"، أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند، اليوم الأربعاء، إنها ستبيع 10% من حصتها في وحدتها (إتش دي إف سي كابيتال) إلى وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.84 مليار روبية (24.09 مليون دولار).

وتأتي الصفقة بعد أسبوعين من طرح (إتش.دي.إف.سي) و(بنك إتش.دي.إف.سي)، أكبر مقرض للقطاع الخاص في الهند، خطط اندماج لإنشاء عملاق للخدمات المالية للاستفادة من الطلب المتزايد على الائتمان.

وتأسست (إتش.دي.إف.سي كابيتال) في عام 2016 وتدير صناديق أسهم خاصة تركز على قطاع العقارات في الهند، إلى جانب إدارة منصة تمويل تقارب قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

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وقال رئيس مجلس إدارة (إتش.دي.إف.سي) ديباك باريخ في بيان "الاستثمار الذي يضخه جهاز أبوظبي للاستثمار سيمكن إتش.دي.إف.سي كابيتال من الاستفادة من خبرة وتجربة الجهاز العالمية لإعطاء دفعة لإتش.دي.إف.سي كابيتال كي تصبح منصة استثمارية رائدة للمستثمرين العالميين والمحليين".

وذكر البيان أن جهاز أبوظبي للاستثمار هو المستثمر الرئيسي في صناديق الاستثمار البديلة التي تديرها (إتش.دي.إف.سي كابيتال).

وقالت (إتش.دي.إف.سي) إنها تجري أيضا مناقشات نشطة مع كبار المستثمرين العالميين لجمع أموال إضافية لتطوير مشاريع إسكان في الهند.

و‬ارتفعت أسهم (إتش.دي.إف.سي)، التي تراجعت 16.1‭ ‬% منذ بداية العام، 1.3% عقب الإعلان اليوم الأربعاء.

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