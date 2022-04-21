أميركا تقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا بـ 500 مليون دولار

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة مباشرة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، لدعم حكومتها والمساعدة على حسن سير عملها من خلال دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية خصوصًا، وتجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

تضاف هذه المساعدات إلى 500 مليون دولار كان الرئيس جو بايدن أعلن تقديمها لأوكرانيا في مارس.

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وذكرت الوزارة أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ستصدر هذا الإعلان خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارشينكو.