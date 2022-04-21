.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تدخل حيز التنفيذ أول مايو

  • الخط
الإمارات اقتصاد مناسبة
الاتفاقية ستحقق نمواً في اقتصاد الإمارات بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات
اقتصاد الإمارات

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تدخل حيز التنفيذ أول مايو

الزيودي: تضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، على "تويتر"، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ستدخل حيز التنفيذ في أول مايو 2022.

وكان الزيودي، قال في وقت سابق في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاتفاقية ستضاعف التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حاليا.

وأضاف أن الاتفاقية ستحقق نموا في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار، وزيادة في الصادرات بنمو قدره 1.5% بقيمة 7 مليارات دولار وفي الواردات بنسبة 3.9% بقيمة 14 مليار دولار، فضلا عن تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد الهندي بنسبة نمو تقدر بـ0.7%.

ووصف الزيودي، الاتفاقية بأنها جزء من الخطط التنموية للهند، مؤكدا أنها ستخلق وظائف جديدة في الإمارات بما يقارب 140 ألف وظيفة ذات مهارات عالية ضمن اقتصادات المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ظهور الإخوان بالمشهد السياسي يثير خلافا في السودان.. ما التفاصيل؟ ظهور الإخوان بالمشهد السياسي يثير خلافا في السودان.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد