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تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا 57.5% في مارس

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اقتصاد ألمانيا
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا 57.5% في مارس

أميركا أكبر سوق للصادرات الألمانية وفي مارس تم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو

برلين - رويترز

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قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس، إن صادرات ألمانيا لروسيا تراجعت 57.5% إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في مارس/آذار بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط إلى المرتبة 12 في مارس/آذار.

وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2% إلى 52.8 مليار يورو في مارس/آذار بالمقارنة بالشهر السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% عن مستواها في مارس/آذار 2021.

وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية، وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس/آذار بزيادة 21%، عن مستواها قبل عام.

وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة 1% عن مستواها قبل عام. وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3 %، إلى 6.4 مليار يورو.

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