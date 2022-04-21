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تعديل التضخم في منطقة اليورو بالخفض خلال مارس لكنه لا يزال قياسياً

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تضخم اليورو
ارتفاع تكلفة الطاقة ترفع التضخم لمستويات قياسية
اقتصاد أوروبا

تعديل التضخم في منطقة اليورو بالخفض خلال مارس لكنه لا يزال قياسياً

ارتفعت 2.4% على أساس شهري

بروكسل – رويترز

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قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس، إن التضخم في منطقة اليورو في مارس/آذار كان أقل قليلا مما جرى حسابه في وقت سابق لكنه لا يزال عند مستويات قياسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 2.4% على أساس شهري في مارس/آذار بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق للمكتب قد أشار إلى أن التضخم في مارس/آذار بلغ 2.5% بزيادة 7.5% عن العام السابق.

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ويسعى البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على التضخم عند مستوى 2% في الأمد المتوسط، وأشار إلى أنه سيشدد سياساته من خلال إنهاء خطة شراء السندات هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 44.4% في مارس/آذار مقارنة بالعام السابق، بينما زادت تكلفة المواد الغذائية غير المصنعة 7.8%.

وبلغ معدل التضخم السنوي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود الأكثر تقلبا، 3.2% في مارس/آذار وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.

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