روسيا تدرس طرقاً لإعادة توجيه مدفوعات الديون من خلال المؤسسات المحلية

يتسارع سباق روسيا لتجنب التخلف عن السداد. حيث قالت لجنة تحديد مشتقات الائتمان إن السداد بالروبل هو بمثابة تخلف محتمل عن السداد.

القرار جاء بعد إيقافJPMorgan Chase بموجب أوامر من وزارة الخزانة الأميركية مدفوعات الفائدة المستحقة على روسيا على سندات مقومة بالدولار في الأسابيع الأخيرة، ليعلن البنك المركزي الروسي بعد ذلك التحول للسداد بالروبل.

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وتدرس روسيا طرقًا لإعادة توجيه المدفوعات من خلال المؤسسات المحلية وكذلك وكيل المقاصة الخاص بها بدلاً من الاعتماد على البنوك المراسلة وبيوت المقاصة الأجنبية.

يشار إلى أن قرار لجنة تحديد مشتقات الائتمان لا يؤثر بشكل مباشر على الدين، لكنه قد يؤدي إلى المطالبة بتسديد عقود مبادلة التأمين على الديون في حال لم تدفع روسيا لحاملي السندات بالدولار قبل انتهاء فترة السماح على الدفعة المستحقة في 4 مايو.