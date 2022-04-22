الإمارات تمنح الجنسية لمؤسس "تليغرام" الملياردير الروسي بافل دوروف
فوربس: الجنسية الجديدة هي الرابعة التي يحصل عليها
حصل مؤسس تطبيق "تليغرام" بافل دوروف، الذي يعيش في دبي منذ عام 2017، على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021، وفقا لـ"فوربس".
ونقلت "فوربس" عن مصدرين قريبين من الملياردير الروسي، أن هذه هي الجنسية الرابعة التي يحصل عليها.
وبذلك يصبح لدى دوروف أربع جنسيات، هي الروسية والفرنسية والإماراتية، إضافة إلى جنسية جزر سانت كيتس ونيفيس، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.
وقال المصدر المقرب من دوروف، إن "دوروف حصل على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021"، مضيفا: "بالنسبة للسفر ورحلات العمل، يستخدم دوروف جوازي السفر الإماراتي والفرنسي".
وأوضح أن "جواز سفر سانت كيتس ونيفيس كان مناسبا فقط في السنوات الأولى بعد هجرة دوروف من روسيا".
وذكر المصدر أن " دوروف لا يسافر إلى روسيا ولا يمتلك أي أصول في هذا البلد منذ ثماني سنوات، وليس لدى (تليغرام) مكاتب أو موظفون في روسيا"، موضحا أن عدد المستخدمين من روسيا لا يتجاوز 8%، وجواز سفر دوروف الروسي انتهت صلاحيته بالفعل.
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