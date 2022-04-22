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معنويات المستهلكين البريطانيين تقترب من أدنى مستوى على الإطلاق في أبريل

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تسوق التضخم بريطانيا مناسبة
أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت سلباً على ثقة الأسر في الاقتصاد
اقتصاد بريطانيا

معنويات المستهلكين البريطانيين تقترب من أدنى مستوى على الإطلاق في أبريل

مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة

لندن - رويترز 

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تراجعت معنويات المستهلكين البريطانيين في أبريل إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات قبل 50 عاما، مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي أثرت سلبا على ثقة الأسر في الاقتصاد وفي مالياتهم.

وقالت شركة "جي.إف.كيه" لأبحاث السوق اليوم الجمعة، إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى سالب 38 من سالب 31 في مارس، مقتربا من أدنى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في يوليو 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية.

وتوقع خبير اقتصاد واحد فحسب مثل هذا الانخفاض في استطلاع أجرته "رويترز" أشار إلى قراءة عند سالب 33.

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ومع زيادة تضخم أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد في 30 عاما، بلغ 7% في مارس، مع احتمال مواصلة الزيادة، هوى مؤشر "جي.إف.كيه" للثقة في متانة الثقة المالية مستقبلا إلى مستوى غير مسبوق.

وذكرت الشركة أن هناك تراجعا حادا في عزم المستهلكين على القيام بعمليات شراء كبيرة.

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