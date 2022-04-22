اقتصاد الإمارات
الإمارات تطلق برنامجاً لسندات الخزينة بـ1.5 مليار درهم.. والمزاد الأول في مايو
بهدف تطوير منحنى العائد على المدى المتوسط
أعلنت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي عن إصدار سندات خزينة حكومية "T BONDS" بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تطوير سوق السندات المحلية وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط.
وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
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ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق.
كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، تماشيا مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.
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