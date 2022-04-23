مؤسسات دولية تطالب بوضع خطة عمل بشأن الأمن الغذائي العالمي

دعا قادة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أمس الجمعة، إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "من الضروري حقا دفعها للتحرك حتى نتجنب موت أناس دون داع".

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وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية حول مخزونات البلدان الغذائية لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل.