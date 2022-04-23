"الشؤون البلدية" السعودية: ارتفاع رخص المطاعم 56.4% والكوفي شوب 93.5%
صعدت الرخص لأنشطة الوجبات السريعة 48.60%
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أن الرخص التجارية الصادرة من الوزارة، سجلت ارتفاعا ملحوظا، إذ صعدت لنشاط المطاعم والخدمات 56.44%، والبوفيهات والكافتيريات 96.91 في المئة والتموينات 89.22%.
وأوضحت الوزارة أن الرخص ارتفعت لأنشطة محال تقديم المشروبات والكوفي شوب 93.51%، ومحال تفصيل وخياطة الملابس الرجالية 99.70%، والمخابز الآلية 61.77%.
كما صعدت الرخص لأنشطة الوجبات السريعة 48.60%، والغسل والكي والتنظيف الجاف 44.31%، والصالونات الرجالية 99.92%، بينما ارتفعت رخص ترميمات المباني السكنية وغير السكنية 33.97%، والبقالات 49.62%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ومن أهم الاشتراطات العامة وضع ترخيص النشاط في مكان بارز في المكتب، ويمنع استخدامه لغير الغرض، الذي خصص من أجله ولا يجوز تغيير النشاط أو تعديل مساحة المكتب بالزيادة أو النقصان، إلا بعد أخذ موافقة البلدية المختصة.
ولا يسمح باستغلال المكاتب في الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو البيئة، ويجب تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجرا. وذلك إضافة إلى الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع الخاصة بهم.
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