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 ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند "‭BB‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة

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القاهرة
القاهرة
اقتصاد مصر

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند "‭BB‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة

بعد يوم واحد من تأكيد "فيتش" لتصنيفها الائتماني لمصر

دبي - العربية.نت

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أكدت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند "‭BB‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما نقلته رويترز.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكدت تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش، الخميس الماضي، إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة اقتصاد اقتصاد مصر فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.

من جهة أخرى، تتوقع "فيتش" نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.

ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.

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