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أقوى اقتصاد أوروبي يتجه لخفض توقعات النمو هذا العام بسبب الحرب الأوكرانية

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اقتصاد أوروبا

أقوى اقتصاد أوروبي يتجه لخفض توقعات النمو هذا العام بسبب الحرب الأوكرانية

إلى 2.2% مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.6%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتجه ألمانيا لخفض توقعات نمو أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية للعام الحالي إلى 2.2%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.6%، في ظل الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت مصادر حكومية أن يرتفع النمو في ألمانيا إلى 2.5% العام المقبل، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.

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