اقتصاد أوروبا
أقوى اقتصاد أوروبي يتجه لخفض توقعات النمو هذا العام بسبب الحرب الأوكرانية
إلى 2.2% مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.6%
تتجه ألمانيا لخفض توقعات نمو أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية للعام الحالي إلى 2.2%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.6%، في ظل الحرب في أوكرانيا.
وتوقعت مصادر حكومية أن يرتفع النمو في ألمانيا إلى 2.5% العام المقبل، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.
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