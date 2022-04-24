الأوروبيون يسعون لإبعاد الهند عن روسيا عبر صفقة تجارية

يخطط الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق المحادثات التجارية مع الهند، في محاولة لمنح الدولة الواقعة في جنوب آسيا بديلاً قابلاً للتطبيق قد يبعدها عن روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول كبير مطلع على الخطط.

قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة، إنه بالإضافة إلى التجارة، سيعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء مجلس تكنولوجي مع الهند يمكن أن يشمل مناقشات حول اللوائح العامة لحماية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي وجهود الرقمنة الأوسع نطاقًا.

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وتخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 25 أبريل. ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إقامة علاقات أوثق مع الهند، التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الروسية في العالم، والتي تقول إنها لردع أي عدوان من جارتيها باكستان والصين.