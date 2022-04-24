صادرات مصر تقفز 34% لـ 4 مليارات دولار في يناير

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تسجيل الصادرات المصرية ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضي لتقترب من حاجز 4 مليارات دولار.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 3.988 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 2.965 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.023 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 34.5%.

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وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات الوقود كانت على رأس القائمة خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.245 مليار دولار، مقابل نحو 693 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 552 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 57.3%.

وفي المركز الثاني جاءت صادرات مصر من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.582 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل نحو 1.343 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، بزيادة بلغت قيمتها 239 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17.8%.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بقيمة 807 مليون دولار مقابل نحو 597 مليون دولار في يناير 2021.

كما بلغت صادرات مصر من المواد الخام نحو 316 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 300 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5.3%.