اقتصاد أميركا
يلين: التضخم بلغ ذروته لكن ارتفاع الأسعار سيستمر لفترة أطول
استبعدت دخول الاقتصاد الأميركي في ركود
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الاقتصاد الأميركي أثبت أنه "مرن للغاية" في مواجهة سلسلة من الصدمات، وإنها لا تتوقع أن يدخل في ركود.
وتوقعت يلين أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته، لكنها حذرت من أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لفترة أطول.
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وكانت وزيرة الخزانة الأميركية قد قالت في مارس الماضي، إن لديها ثقة في سيطرة الاحتياطي الفيدرالي على التضخم دون التسبب في ركود.
وأضافت أن الدولار ليس في خطر، ولن يفقد مكانته كعملة احتياطية مهيمنة في العالم.
وتوقعت يلين اقتصادا قويا جيدا حتى مع التضخم والمشاكل التي يتسبب فيها الوضع الروسي الأوكراني.
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