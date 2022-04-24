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"التجارة" السعودية تنفذ جولات رقابية على معارض السيارات.. لهذا السبب

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معرض سيارات
معرض سيارات
سوق السعودية

"التجارة" السعودية تنفذ جولات رقابية على معارض السيارات.. لهذا السبب

لرصد المخزون وممارسات البيع السلبية

دبي - العربية.نت

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تنفذ الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية، جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة.

وتستهدف الجولات حصر أعداد السيارات الجديدة لدى صالات ومعارض السيارات ورصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات بيع سلبية لديها .

وبدأت الفرق الرقابية منذ الأسبوع الماضي، جولاتها في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض للتحقق من جميع الممارسات التجارية التي تتم، والوقوف وجمع البيانات الرسمية للسيارات الجديدة ومصادرها، وأنواعها وتسعيرات بيعها، كما شملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها وحصره، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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