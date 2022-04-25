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زيت النخيل يرتفع 7% بعد قرار إندونيسيا وقف تصديره

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اقتصاد

زيت النخيل يرتفع 7% بعد قرار إندونيسيا وقف تصديره

في خطوة مفاجئة تنذر بتصاعد أسعار الأغذية العالمية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار زيت النخيل في العالم بنحو 7% بعد أن حظرت إندونيسيا جميع صادرات هذا النوع من زيوت الطهي، في خطوة مفاجئة تنذر بتصاعد أسعار الأغذية العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل تسليم يوليو 7% إلى 1564 دولاراً، في الوقت الذي أكد فيه عدد من مستوردي زيت النخيل في العالم استعدادهم لدفع أسعار أعلى مقابل الحصول على الكميات المعتادة من الزيت.

ويتخوف المستوردون من ارتفاع أسعار بقية زيوت الطعام، خاصة المستخرجة من الصويا وعباد الشمس في ظل ارتفاع الطلب.

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ويمكن أن يتسبب وقف شحنات زيت الطعام ومادته الخام، والذي يُستعمل على نطاق واسع في منتجات مثل الكعك ومستحضرات التجميل، في زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي وإرغام الحكومات على الاختيار بين استخدام الزيوت النباتية في الأغذية أو الوقود الحيوي.

يشار إلى أن إندونيسيا، هي أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم بحصة سوقية تجاوزت 50%

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