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إيلون ماسك يقترب من شراء "تويتر" بقيمة 43 مليار دولار
رغم أنه لا تزال هناك قضايا يجب حلها
تجري حاليا مناقشات لبيع شركة "تويتر" إلى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، حيث يمكن أن توضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في أقرب وقت هذا الأسبوع، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وذلك في تحول دراماتيكي للأحداث بعد 10 أيام فقط من كشف الملياردير عن عرضه البالغ 43 مليار دولار لشراء الشركة.
والتقى الجانبان يوم الأحد لمناقشة اقتراح ماسك وكانا يحرزان تقدما على الرغم من أنه لا تزال هناك قضايا يجب حلها، كما قالت المصادر.
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وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز إلا أنه ليس هناك ما يضمن أنهم سيتوصلون إلى اتفاق.
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