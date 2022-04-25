وزارة المالية: ألمانيا ستستدين أكثر من 39 مليار يورو هذا العام بسبب تداعيات الحرب

قالت مصادر في وزارة المالية الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا ستأخذ 39.2 مليار يورو (42.1 مليار دولار) من الديون الإضافية في عام 2022 لمواجهة الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر طرح حزمة الديون الإضافية على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مما سيرفع إجمالي الاقتراض الجديد للعام إلى 138.9 مليار يورو، وفق وكالة فرانس برس.

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وتتجه ألمانيا لخفض توقعات نموها الاقتصادي للعام الحالي إلى 2.2%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.6%، في ظل الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت مصادر حكومية أن يرتفع النمو في ألمانيا إلى 2.5% العام المقبل، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.