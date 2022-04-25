.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزارة المالية: ألمانيا ستستدين أكثر من 39 مليار يورو هذا العام بسبب تداعيات الحرب

  • الخط
اقتصاد ألمانيا فرانكفورت مناسبة
مدينة فرانكفورت
اقتصاد أوروبا

وزارة المالية: ألمانيا ستستدين أكثر من 39 مليار يورو هذا العام بسبب تداعيات الحرب

الحكومة الألمانية تعتزم زيادة حجم اقتراضها إلى 139 مليار يورو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر في وزارة المالية الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا ستأخذ 39.2 مليار يورو (42.1 مليار دولار) من الديون الإضافية في عام 2022 لمواجهة الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر طرح حزمة الديون الإضافية على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مما سيرفع إجمالي الاقتراض الجديد للعام إلى 138.9 مليار يورو، وفق وكالة فرانس برس.

وتتجه ألمانيا لخفض توقعات نموها الاقتصادي للعام الحالي إلى 2.2%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.6%، في ظل الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت مصادر حكومية أن يرتفع النمو في ألمانيا إلى 2.5% العام المقبل، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية المحدثة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عادة السكبة الرمضانية لم تمت في طرابلس اللبنانية عادة السكبة الرمضانية لم تمت في طرابلس اللبنانية
اكتشف المزيد