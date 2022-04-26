حجز الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية بالسعودية.. في هذه الحالة
عند عدم سدادهم قيم الغرامات
قالت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إنه تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 14 رمضان 1443هـ، القاضي بتعديل المادة (75) من نظام المرور، سيتم، وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية.
وأضافت أن ذلك في حال عدم سدادهم قيم الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة 15 يوماً بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بــ 30 يوماً وفق الفقرة (1) من المادة (75)، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، إضافة إلى ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقاً لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
-
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية لـ8 بنوك سعودية.. تعرف عليهاعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لشركتي أرامكو السعودية وسابك، من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها للشركتين عند (A).كما رفعت ... نبض السوق
-
بعد إضافتها إلى إمبراطوريته.. 4 طرق قد يغيّر بها ماسك مستقبل "تويتر"سهم تويتر ارتفع 19% خلال 10 سنوات مقابل 21000% لـ "تسلا" قصص اقتصادية
-
وكيل محافظ المركزي السعودي: 3 تريليونات ريال مجموع أصول صناعة المالية الإسلاميةيمثل نحو 28% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً اقتصاد