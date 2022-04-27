أكبر اقتصاد أوروبي يخفض توقعات النمو بسبب حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة
إلى 2.2% من توقعات سابقة بنمو يبلغ 3.6%
خفضت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2022 إلى 2.2%، من توقعاتها في أواخر يناير بنمو يبلغ 3.6%، حيث أثر الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات وارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج.
وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد 2.5% في العام 2023 ارتفاعا من 2.3% كانت متوقعة سابقا.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1% العام الحالي، و2.8% العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
من ناحية أخرى، أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع لها أن تنخفض إلى مستوى تاريخي في مايو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التكاليف على الأسر وتقويض الآمال في التعافي بعد الجائحة.
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