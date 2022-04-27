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المركزي اللبناني يمدد بيع الدولار للبنوك دون سقف حتى نهاية مايو

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مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان

المركزي اللبناني يمدد بيع الدولار للبنوك دون سقف حتى نهاية مايو

يمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة

بيروت -رويترز

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أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، أن البنك مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولار دون سقف على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي حتى نهاية مايو/أيار 2022.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.

كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

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