اقتصاد فرنسا
تعطل خدمة الإنترنت في فرنسا بسبب أعمال تخريب
"فري" المشغلة لخدمات الإنترنت: أعمال تخريبية طالت البنية التحتية للألياف الضوئية
قالت وكالة فرانس برس، إنه تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع في خدمة الإنترنت صباح الأربعاء في مدن فرنسية عدة، بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب.
وأكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" والتي قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة.
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من جانبها، أشارت الشركة المشغلة "فري" المتضررة في تغريدة إلى "أفعال مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".
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