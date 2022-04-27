.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تتوقع انكماش اقتصادها 12.4% في عام 2022

  • الخط
الكرملين روسيا اقتصاد
الكرملين
اقتصاد روسيا

روسيا تتوقع انكماش اقتصادها 12.4% في عام 2022

بأكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1994

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء، أن روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% في عام 2022 في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات، وفق رويترز.

وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10% هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.

ومؤخرا، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.

تداعيات وقف تصدير الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا.. القصة من البداية قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا تداعيات وقف تصدير الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا.. القصة من البداية

وقال الصندوق: "إن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟ انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟
اكتشف المزيد