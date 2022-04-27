اقتصاد أميركا
زيادة حادة في العجز التجاري الأميركي خلال مارس
عجز تجارة السلع قفز 17.8% في الشهر الماضي
اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في مارس/آذار وسط زيادة كبيرة في الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطا على النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، إن عجز تجارة السلع قفز 17.8% إلى 125.3 مليار دولار.
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وتسارعت الواردات بنسبة 11.5%، متجاوزة زيادة الصادرات بنسبة 7.2%. وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة أرباع متتالية.
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