اقتصاد الصين
أكبر مصانع الصلب في الصين يتأثر بإجراءات الإغلاق
المقاطعة التي يوجد بها المصنع تضم ميناء يلعب دوراً هاماً في تداولات الفحم الحجري
تستمر الإغلاقات بسبب وباء "كوفيد-19" في الصين، بالضغط على أسعار النفط وزيادة القلق حول الطلب العالمي، حيث تم إغلاق أكبر مقاطعة لصناعة الصلب في البلاد.
وتضم هذه المقاطعة أيضا ميناء يلعب دورا هاما في تداولات الفحم الحجري.
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إلا أن مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أشارت إلى أن العمليات في هذا الميناء لم تتأثر بعد بإجراءات الإغلاق.
يشار إلى أن الحكومة الصينية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن إغلاق شنغهاي على مرحلتين لإجراء اختبارات شاملة، الأمر الذي يضيف حالا من عدم اليقين للأسواق ويضغط على النمو، على الرغم من تعهد السلطات الصينية بتقديم دعم قوي للاقتصاد والأسواق من خلال عدد كبير من المبادرات.
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