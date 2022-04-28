أوكرانيا تتوصل لاتفاق مع بلغاريا حول عملية نقل الحبوب عبر ميناء فارنا

توصلت أوكرانيا لاتفاق مع بلغاريا حول عملية نقل الحبوب عبر ميناء فارنا.

وقد يساعد الاتفاق في مواصلة تدفق الحبوب الأوكرانية إلى العالم بعد أن تعطل جزء كبير منها بسبب الحرب التي شنتها روسيا في 26 فبراير/شباط الماضي.

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وبحسب وزارة الاقتصاد الأوكرانية، في 3 أبريل 2022 فإن صادرات أوكرانيا من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير، وذلك بسبب الغزو الروسي.

وأضافت الوزارة أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس، شملت 1.1 مليون طن من الذرة و309 آلاف طن من القمح و118 ألف طن من زيت دوار الشمس.

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021، وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود.

لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.