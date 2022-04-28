الإدارة الأميركية تحض الكونغرس على إقرار قانون لتوطين صناعة أشباه الموصلات

حضّت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الكونغرس على إقرار قانون يدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتّحدة، لكي لا يضطرّ مصنّعو هذه المنتجات التكنولوجية الأساسية للذهاب إلى الخارج لإنتاجها.

وقالت الوزيرة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء: "لا يمكننا الانتظار".

مادة اعلانية

ووافق مجلس الشيوخ في نهاية مارس على اقتراح قانون يلحظ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات لتعزيز الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الآسيوية، لاسيّما الصينية، في قطاعات أساسية مثل أشباه الموصلات وتعرف كذلك باسم الرقائق الإلكترونية.

بدوره، وافق مجلس النواب في فبراير على اقتراح قانون مشابه أطلق عليه اسم "قانون أميركا تُنافس".

لكنّ مجلسي الكونغرس لم يتّفقا بعد على نصّ مشترك.

وقالت ريموندو: "لأنّ الطلب على الشرائح الرقمية زاد بنسبة 20%.. إذا لم نتصرّف بسرعة (من خلال إقرار) قانون الشرائح، فسيبنون في مكان آخر" المصانع القادرة على إنتاج هذه الرقائق التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات.

وأضافت: "إذا تحرّكنا بسرعة، فسيبنون هنا" في الولايات المتحدة.

وحذّرت الوزيرة من أنّ "الانتظار يمثّل مخاطرة حقيقية، مؤكدة أن إحدى المشاكل الرئيسية تتمثل في عدم توفر ما يكفي من العمّال المهرة المؤهلين للعمل في هذا القطاع.

وينصّ اقتراح القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار.