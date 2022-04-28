التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 17.7%.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.7% حتى 22 أبريل نيسان، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002 وارتفاعا من 17.62% قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.

وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

مادة اعلانية

وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد أمس أنه على أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2002 عند 17.6% في منتصف أبريل الجاري، ويتجه للتسارع إلى 22.6% للعام 2022 بكامله.

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي، يستهدف تضخما سنويا عند 4%.