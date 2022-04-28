.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 17.7%.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

  • الخط
تضخم روسيا أسعار
أسعار المستهلكين زادت منذ بداية العام 11.32%
اقتصاد روسيا

التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 17.7%.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.7% حتى 22 أبريل نيسان، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002 وارتفاعا من 17.62% قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.

وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.

روسيا تصعّد وتوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا طاقة روسيا و أوكرانيا روسيا تصعّد وتوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد أمس أنه على أساس سنوي، وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2002 عند 17.6% في منتصف أبريل الجاري، ويتجه للتسارع إلى 22.6% للعام 2022 بكامله.

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي، يستهدف تضخما سنويا عند 4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث
اكتشف المزيد