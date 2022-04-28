إنترفاكس: محكمة روسية تغرم تويتر 3 ملايين روبل

فرضت محكمة روسية غرامة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقيمة 3 ملايين روبل (41 ألف دولار)، بسبب عدم إزالة محتوى محظور في روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس، اليوم الخميس.

وفرضت الغرامة بعد فشل تويتر في حذف المحتوى محظور في روسيا بما في ذلك مشاركات مع تعليمات حول كيفية صناعة زجاجات حارقة.

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في وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس أن روسيا فرضت غرامة على غوغل بنفس المبلغ لرفض إزالته المحتوى المحظور من موقع مشاركة الفيديو يوتيوب.