.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توقعات متشائمة من المركزي التركي.. التضخم سيقترب من 70% قبل أن يتراجع

  • الخط
مظاهرات في إسطنبول ضد ارتفاع أسعار الطاقة (أرشيفية - رويترز)
مظاهرات في إسطنبول ضد ارتفاع أسعار الطاقة (أرشيفية - رويترز)
اقتصاد تركيا

توقعات متشائمة من المركزي التركي.. التضخم سيقترب من 70% قبل أن يتراجع

تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه قرب 75%

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو، اليوم الخميس، إن البنك يتوقع أن يرتفع التضخم في البلاد لذروة تبلغ نحو 70% قبل يونيو من العام الجاري، بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه قرب 75%.

وأضاف وهو يقدم تقرير التضخم الثاني للعام الحالي أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو.

وقال إن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 61.14٪ خلال مارس المنصرم، وفقًا لبيانات رسمية، وهو أعلى مستوى في عقدين، حيث أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال على الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب عيد الفطر رغم موجة الغلاء إقبال على الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب عيد الفطر رغم موجة الغلاء
اكتشف المزيد