توقعات متشائمة من المركزي التركي.. التضخم سيقترب من 70% قبل أن يتراجع

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو، اليوم الخميس، إن البنك يتوقع أن يرتفع التضخم في البلاد لذروة تبلغ نحو 70% قبل يونيو من العام الجاري، بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه قرب 75%.

وأضاف وهو يقدم تقرير التضخم الثاني للعام الحالي أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو.

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وقال إن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 61.14٪ خلال مارس المنصرم، وفقًا لبيانات رسمية، وهو أعلى مستوى في عقدين، حيث أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.