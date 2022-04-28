منطقة خيرسون في أوكرانيا ستبدأ استخدام الروبل الروسي

قال مسؤول من لجنة موالية لروسيا تطلق على نفسها "الإدارة العسكرية المدنية" لمنطقة خيرسون لوكالة الإعلام الروسية، إن المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا ستبدأ استخدام الروبل الروسي بدءا من أول مايو/أيار.

وذكرت الوكالة أن المسؤول كيريل سترموسوف أشار إلى أن التحول إلى الروبل الروسي سيستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة سيجري استخدامه جنبا إلى جنب مع العملة الأوكرانية.

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وقالت روسيا يوم الثلاثاء، إنها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية حيث تشمل جزءا من الطريق البري الواصل بين شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في الشرق.

وتقول السلطات المحلية في أوكرانيا، إن روسيا عينت رئيس بلدية تابعا لها في مدينة خيرسون وسيطرت على المقرات المحلية، لتكون بذلك أول مركز حضري كبير يسيطر عليه الروس منذ غزو أوكرانيا.