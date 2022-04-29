اعتبارا من اليوم.. عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة لجميع مواقع الأنشطة في أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن، لتصبح 30 يوما بدلا من 14 يوما بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة.

كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، على أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022، وذلك تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس "كوفيد-19".