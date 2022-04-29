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الاقتصاد الألماني ينمو 3.7%  في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

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اقتصاد أوروبا

الاقتصاد الألماني ينمو 3.7% في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 7.5%

دبي - العربية.نت

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نما الاقتصاد الألماني بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، متفوقاً بقليل على التوقعات عند 3.6%.

وبلغ النمو الألماني على أساس فصلي 0.2% مقارنة بتوقعات المحللين عند 0.1%.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، بلغ النمو على أساس سنوي 5% ليأتي مطابقاً للتوقعات، فيما بلغ النمو الفصلي 0.2% مقارنة بالتوقعات عند 0.3%.

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وأظهرت بيانات التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 7.5%، بالتطابق مع التوقعات.

وارتفع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما بحسب بيانات رسمية ليبلغ 7.4% في أبريل.

وجاء الارتفاع بشكل رئيسي بسبب الريادة بأسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

في هذا السياق، توقعت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.1% على مدار عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.8% العام المقبل.

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