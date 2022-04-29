السعودية: "الزكاة والضريبة" تُنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال رمضان
بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددا من القطاعات التجارية، أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، ومكاتب الخدمات المهنية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.
وأفادت الهيئة، بأن نسبة الالتزام بالأنظمة الضريبية التي وقفت عليها تلك الزيارات، بلغت أكثر من 87% لدى معظم المحلات والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم مطابقة رمز الاستجابة السريعة مع متطلبات الهيئة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية والخدمية، تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
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