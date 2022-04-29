تركيا وأوروبا
تركيا تبدأ تحكيماً في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بمنظمة التجارة العالمية
يخص المستحضرات الدوائية
قالت تركيا في بيان إنها ستبدأ إجراءات تحكيم في منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بنزاع مع الاتحاد الأوروبي يخص المستحضرات الدوائية، في إشارة إلى نيتها الاستعانة ببديل نادر الاستخدام لعملية تسوية المنازعات المعتادة في المنظمة العالمية.
وأضافت في بيان وُزع على أعضاء المنظمة المعنية بمراقبة التجارة العالمية: "تخطر تركيا بموجب هذا مجلس تسوية المنازعات بقرارها البدء في التحكيم بموجب المادة 25".
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ويشير الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات لم تستخدم من قبل سوى مرة واحدة، وهو ما قد يكون على الأرجح راجعا إلى حالة من الشلل تنتاب محكمة الاستئناف بها منذ 2019.
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