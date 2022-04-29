عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 75% إلى 8.17 مليار دولار في مارس

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية، ارتفع 75% على أساس سنوي إلى 8.17 مليار دولار في مارس، مدفوعا بزيادة في الواردات بنسبة 30.7%.

وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 30.88 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الصادرات 19.8% إلى 22.71 مليار دولار.

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وتهدف تركيا في إطار برنامج اقتصادي جديد إلى تحقيق فائض في رصيد المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسعار الفائدة منخفضة.