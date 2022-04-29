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عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 75% إلى 8.17 مليار دولار في مارس

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صادرات تركيا اقتصاد مناسبة
الصادرات التركية ارتفعت 19.8% إلى 22.71 مليار دولار
اقتصاد تركيا

عجز التجارة الخارجية لتركيا يقفز 75% إلى 8.17 مليار دولار في مارس

مدفوعا بزيادة الواردات 30.7%

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية، ارتفع 75% على أساس سنوي إلى 8.17 مليار دولار في مارس، مدفوعا بزيادة في الواردات بنسبة 30.7%.

وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 30.88 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الصادرات 19.8% إلى 22.71 مليار دولار.

وتهدف تركيا في إطار برنامج اقتصادي جديد إلى تحقيق فائض في رصيد المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسعار الفائدة منخفضة.

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