انكماش نشاط المصانع الصينية في أبريل بوتيرة أسرع بفعل الإغلاق

انكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أكثر حدة في أبريل/نيسان، إذ أدت الإغلاقات المفروضة على نطاق واسع لمكافحة "كوفيد-19" إلى وقف الإنتاج الصناعي وتعطل سلاسل التوريد، مما يثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الثاني مما سيؤثر على النمو العالمي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع التصنيعي انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل/ نيسان من 49.5 في مارس آذار، في انكماش للشهر الثاني على التوالي.

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وهذا هو المستوى الأدنى منذ فبراير/شباط 2020.

كان استطلاع لرويترز توقع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48 نقطة، وهو ما يقل كثيرا عن علامة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو على أساس شهري.

وتقدم قراءة مؤشر مديري المشتريات، جنبا إلى جنب مع تراجع أكثر حدة في الخدمات، المؤشرات الأولى على أداء الاقتصاد الذي يعصف به توسيع قيود مكافحة "كوفيد-19"، مثل الإغلاق الممتد للمركز التجاري شنغهاي.

ويُعتقد أن العشرات من المدن الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل أو جزئي بسبب سياسة مكافحة فيروس كورونا الصارمة.

ومع بقاء مئات الملايين عالقين في منازلهم، يتعرض الاستهلاك لضربة شديدة، مما دفع مزيدا من المحللين إلى خفض توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.4 نقطة في أبريل/نيسان من 49.5 في الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 42.6 من 48.8 في مارس/آذار، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.