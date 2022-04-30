تونس.. اتساع عجز تجارة الطاقة 87% في 3 أشهر إلى 633 مليون دولار

قالت وزارة الطاقة التونسية، اليوم السبت، إن العجز في تجارة الطاقة في البلاد اتسع في الربع الأول 87 بالمئة إلى 1.930 مليار دينار (633 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عجز تجارة الطاقة نحو 1.031 مليار دينار في نهاية مارس/ آذار 2021.

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وبسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز 9%، اتسع عجز الطاقة إلى 1.2 مليون طن من المكافئ النفطي من مليون طن من المكافئ النفطي قبل عام.

ونهاية الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الطاقة والصناعة التونسية نائلة نويرة، إن تونس تواجه خسائر في الميزانية بحوالي أربعة مليارات دينار (1.31 مليار دولار) بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على قطاع الطاقة، المتضرر الرئيسي.

وأضافت أن هناك ضغوطا أيضا على مشتريات الحبوب والأسمدة.

وفي 14 أبريل الجاري، قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، إن تونس سترفع أسعار الوقود محليا كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%، وهو ما يعني ارتفاعاً بـ 30% على الأقل بحلول نهاية 2022.

ورفعت تونس سعر الوقود 5% في 13 أبريل الجاري، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وذلك بهدف الحد من عجز ميزانيتها. وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.