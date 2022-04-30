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تونس تقترض 357 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

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الصورة من تونس - أرشيفية
اقتصاد تونس

تونس تقترض 357 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

تمر تونس بأسوأ أزماتها المالية وتسعى لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار مالي

تونس - رويترز

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قالت الجريدة الرسمية في تونس، الجمعة، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقرض البلاد 357 مليون يورو.

وتسعى تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة.

وكان البنك المركزي التونسي وقع في 20 أبريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.

وأضاف المركزي التونسي أن فائدة القرض تبلغ 5.76%، من المقرر سداد القرض على 7 سنوات، تشمل فترة سماح لسنتين.

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