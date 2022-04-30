كيف يتحرك الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات العربية؟

فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، عند مستويات تتراوح بين 18.48 و18.41 جنيه للشراء، و18.55 و18.51 جنيه للبيع.

في بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند مستوى 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع. أما فى البنك المركزي المصري فقد سجل صرف العملة الأوروبية مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 22.91 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع. فيما بلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 22.92 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

عربياً، بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري مستوى 4.91 جنيهاً للشراء، و4.93 جنيهاً للبيع. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيهاً للبيع. فيما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيهاً للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% في 21 مارس الماضي، لمواجهة الضغوط التضخمية المستوردة بسبب أوضاع الحرب في أوكرانيا.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن الاحتياطيات تراجعت بنهاية مارس الماضي إلى مستوى 37.082 مليار دولار مقابل نحو 40.994 مليار في نهاية فبراير الماضي. واستمرت الاحتياطيات أعلى قليلا من 40 مليار دولار منذ نوفمبر من العام الماضي.