لجنة منتجي الدواجن في السعودية توضح أسباب ارتفاع الأسعار
68% نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من إنتاج لحوم الدواجن
أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن وجود وفرة في الدواجن في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسباب ارتفاع أسعارها مؤخراً هي الأعلاف المستوردة لها، وشحنها من خارج المملكة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت اللجنة أن هذا العام يشهد زيادة في الإنتاج المحلي للدواجن يفوق ما أُنتج العام الماضي، حيث نما الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 68% خلال السنوات القليلة الماضية، مما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأفادت اللجنة أن نفاد الدواجن المبردة من المحال التجارية في آخر اليوم يعود لزيادة الطلب والسحب من قبل المطاعم للدجاج المبرد، لتقارب أسعاره مع المجمدة، علما أنه يتم تغذية المحلات بشكل دوري في اليوم التالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت اللجنة توافر لحوم الدواجن في أسواق التجزئة الهايبرماركت و التموينات والأسواق المركزية طوال اليوم.
وبينت أن ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الأعلاف والشحن، حيث إن مدخلات أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، ومرتبطة بالأسعار العالمية التي شهدت خلال عامين ارتفاعات مهولة، وسجلت أسعار الشحن خلالها ارتفاعات بنسبة 190%، كما شهدت أسعار الذرة ارتفاعاً بنسبة 149% وأسعار الصويا بنسبة 104%.
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