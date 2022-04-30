.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيتش تُعدل نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى "إيجابية"

  • الخط
صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
صندوق الاستثمارات

فيتش تُعدل نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى "إيجابية"

إجمالي أصول صندوق الاستثمارات يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق عند "A".

وأكدت فيتش في وقت سابق من الشهر الجاري تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022 و2023 لأول مرة منذ عام 2013.

صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستثمار في مصر اقتصاد صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستثمار في مصر

يدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى 620 مليار دولار وفقًا لأحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، ويمثل الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.

وقالت فيتش في فبراير/ شباط إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

ضخت الحكومة في الصندوق 288.8 مليار ريال سعودي (77 مليار دولار) على مدار الثلاث سنوات الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أصل الخبر" يناقش أدلة اتهام روسيا بشأن مجزرة بوتشا "أصل الخبر" يناقش أدلة اتهام روسيا بشأن مجزرة بوتشا
اكتشف المزيد