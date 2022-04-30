فيتش تُعدل نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى "إيجابية"
إجمالي أصول صندوق الاستثمارات يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي
عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق عند "A".
وأكدت فيتش في وقت سابق من الشهر الجاري تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022 و2023 لأول مرة منذ عام 2013.
يدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى 620 مليار دولار وفقًا لأحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، ويمثل الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.
وقالت فيتش في فبراير/ شباط إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
ضخت الحكومة في الصندوق 288.8 مليار ريال سعودي (77 مليار دولار) على مدار الثلاث سنوات الماضية.
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