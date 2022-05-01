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أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز بنحو 80% على أساس سنوي

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شارع الاستقلال في إسطنبول
شارع الاستقلال في إسطنبول
اقتصاد تركيا

أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز بنحو 80% على أساس سنوي

ما يعكس استمرار تداعيات أزمة الليرة

أنقرة - رويترز

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قالت غرفة تجارة إسطنبول اليوم الأحد، إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36% على أساس شهري في أبريل و79.97% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.

ارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33% على أساس شهري و73.21% على أساس سنوي وفقا لغرفة التجارة.

ويمثل سكان إسطنبول خمس سكان تركيا تقريبا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

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