أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز بنحو 80% على أساس سنوي

قالت غرفة تجارة إسطنبول اليوم الأحد، إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36% على أساس شهري في أبريل و79.97% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.

ارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33% على أساس شهري و73.21% على أساس سنوي وفقا لغرفة التجارة.

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ويمثل سكان إسطنبول خمس سكان تركيا تقريبا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.