أكثر من 371 مليون ريال استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي في السعودية عبر "زكاتي"
قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، إن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت حتى الآن أكثر من 371 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن، أكثر من 75 مليون ريال.
وأكدت "الهيئة" في هذا الشأن أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.
وتوفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.
يذكر أن خدمة "زكاتي" شهدت خلال شهر رمضان المبارك تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد، إلى جانب ارتفاع في عدد التنزيلات لتطبيق "زكاتي"، ويُعود ذلك للسهولة والمرونة في استخدام التطبيق وسرعة تنفيذ عملية حساب الزكاة وإخراجها، ولوجود خيارات السداد السريعة والآمنة.
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