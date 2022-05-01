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بوتين يوقع قانون إلغاء الإصدار المبسط لتأشيرات بعض مواطني الدول الأوروبية

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و بوتين

بوتين يوقع قانون إلغاء الإصدار المبسط لتأشيرات بعض مواطني الدول الأوروبية

تأتي إجراءات روسيا كرد على العقوبات الغربية

دبي - العربية.نت

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على قانون يقضي بإلغاء الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الدول الأوروبية.

وينص القانون على تعليق الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بما في ذلك الصحافيون والوفود الرسمية، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

تأتي إجراءات روسيا كرد على العقوبات الغربية التي تم فرضها عقب غزو أوكرانيا.

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أعلن الكرملين الأسبوع الماضي، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل، هو رد على "خطوات غير ودية" تجاه روسيا، وأنها لا تمارس الابتزاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، والتي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة".

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