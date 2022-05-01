تايوان: عمليات الإغلاق لمواجهة كورونا في الصين "قاسية".. ولن نحذو حذوها

قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانغ اليوم الأحد، إن عمليات الإغلاق التي تفرضها الصين للسيطرة على انتشار كوفيد-19 "قاسية" وإن تايوان لن تحذو حذوها.

وبعد السيطرة على الجائحة من خلال فرض قيود صارمة على الحدود وحجر صحي تواجه تايوان زيادة في الإصابات المحلية منذ بداية هذا العام مع تسجيل نحو 75 ألف إصابة بسلالة أوميكرون.

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وتحركت الحكومة لتخفيف القيود مع سعيها إلى عودة الحياة الطبيعية وإعادة فتح تايوان تدريجيا التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة أمام العالم الخارجي وذلك بعد أن أصبح أكثر من 99% من المصابين لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة أو عدم وجود أعراض مطلقا وعدم تجاوز عدد الوفيات أصابع اليد الواحدة حتى الآن وارتفاع مستويات التطعيم.

وعلى النقيض من ذلك فرضت الصين، جارة تايوان العملاقة، عمليات إغلاق صارمة في شنغهاي وشددت القيود في العاصمة بكين.

وقال سو في حديثه خلال زيارة لمراكز تايوان للسيطرة على الأمراض إن إجراءات احتواء الجائحة "حظيت بإشادة العالم".

وأضاف "لن نغلق البلاد والمدن بقسوة مثل الصين". وقال إن أساليب تايوان "تدريجية".