"المركزي الإماراتي": فئات الـ5 و10 دراهم والخمسين درهماً عبر أجهزة الصراف الآلي
بعد توزيعها على البنوك العاملة
أعلن "مصرف الإمارات المركزي" أن الأوراق النقدية من فئة الخمسة والعشرة دراهم بدأت بالتداول في أسواق دولة الإمارات بعد توزيعها على البنوك العاملة.
وفي خطوة لتوعية الجمهور بالفئات النقدية الجديدة وزيادة تداولها، قام "المركزي" بالتعاون مع "اتحاد مصارف الإمارات" على توفير الأوراق النقدية الجديدة من فئات الخمسة والعشرة والخمسين درهماً عبر أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك المنتشرة في أنحاء الدولة.
وشاركت عدة بنوك وطنية في هذه المبادرة كبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الشارقة والعديد غيرها، التي بذلت جهوداً خلال مدة زمنية قصيرة لبرمجة أجهزة الصراف الآلي من حيث قبولها للفئات الجديدة، وتحديث الإعدادات الفنية فيها لتتناسب مع مضمون المبادرة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات العملاء الأفراد للأوراق النقدية الجديدة وإسعاد المتعاملين، بحسب "الخليج" الإماراتية.
وتم توفير الفئات النقدية الجديدة في عشرات من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة والمنتشرة في المراكز الرئيسية في كافة إمارات الدولة. وستتواصل البنوك المشاركة من خلال قنوات اتصالها المعتادة لإرشاد عملائها إلى أماكن تواجد هذه الأجهزة التي توفر الأوراق النقدية الجديدة من فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهماً، بالإضافة إلى الفئات الأخرى.
-
تايوان: عمليات الإغلاق لمواجهة كورونا في الصين "قاسية".. ولن نحذو حذوهاتواجه زيادة في الإصابات منذ بداية العام مع تسجيل 75 ألف إصابة بسلالة أوميكرون اقتصاد
-
%1.26 مكاسب أسهم قطاع التجزئة السعودي .. رابع أفضل أداء بين "العشرين"حققت أسهم قطاع تجزئة السلع الكمالية السعودي مكاسب دفعته إلى تحقيق رابع أفضل أداء بين نظرائها في مجموعة العشرين، خلال الربع الأول من العام الجاري.وضغطت ... أسواق المال
-
دبي تسجل طلباً قوياً على السفر خلال إجازة عيد الفطرفي ظل زيادة الطلب على السفر الجوي سواء لأغراض السياحة والترفيه أم زيارة الأهل سياحة وسفر